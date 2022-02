Tutela del paesaggio | De Luca contro dirigente del Mic Franceschini | «Si scusi»

(Di domenica 13 febbraio 2022) Diretta social del venerdì, il presidente della regione Campania Deattacca il ministero della Cultura: «Sul Pnrr dovremmo correre e invece facciamo i conti con dirigenti come la dottoressa Cipollone. Abbiamo approvato in Consiglio regionale alcune misure di semplificazione burocratica, il ministero le contesta». E ancora: «Ci è arrivata una lettera dalla responsabile dell’ufficio legislativo che ci mette in mora. Ci informa che la Convenzione Ue delstabilisce che il terminedesigna una determinata parte del territorio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ItalyMFA : 2) Italia protagonista a livello internazionale su clima e tutela ambientale, tra i temi principali del #G20Italy '… - carlosibilia : Abbiamo portato la tutela dell’ambiente nel cuore della Costituzione italiana: una riforma epocale! Grazie alla ten… - AndreaOrlandosp : La tutela dell’ambiente diventa principio costituzionale. La difesa del pianeta diventa la premessa alla piena rea… - miriamartemisya : RT @iezed: @Kettelodicoaffa La meravigliosa costituzione non prevede il tradimento del mandato elettorale. Paradossalmente la costituzione… - zothyria : RT @iezed: @Kettelodicoaffa La meravigliosa costituzione non prevede il tradimento del mandato elettorale. Paradossalmente la costituzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutela del

Il "recupero coattivo"credito è stato avviato - secondo Ubae - "nelle more delle iniziative processuali intraprese dallo Stato della Libia adei propri diritti ed interessi" per "...Per l'amministrazione comunale "l'obiettivo primario rimane quello delladella salute dei ... ricadute di inquinanti", mentre solo nel 1990 è stato ottenuto che il nastro trasportatore...425. Tale strumento organizzativo e gestionale è di importanza fondamentale per rispondere pienamente alle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, geomorfologico e ambientale ...Nel Pnrr alla tutela della biodiversità sono stati assegnati sino al 2026 appena 1,19 miliardi di euro, equivalenti allo 0,5% dell’ammo ntare complessivo del Pnrr (191,5 mld di euro), mentre nella ...