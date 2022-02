Torino-Venezia | le formazioni ufficiali | Okereke dal 1?

(Di sabato 12 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato da Preti e Giallatini come assistenti, e dal quarto uomo Meraviglia. VAR e AVAR saranno rispettivamente Maresca e Di Iorio. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio Olimpico “Grande” di. Reduci da due pesanti sconfitte nell’ultimo turno.si daranno battaglia questa sera alla ricerca di riscatto, ma soprattutto di punti preziosi per la classifica. Gli uomini di Juric dopo la vittoria esterna contro la Sampdoria, negli ultimi due incontri hanno racimolato un pareggio contro il Sassuolo e la brutta sconfitta per 2-0 di Udine. Protagonista ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Venezia ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 20:45 ??#TorinoVenezia #SFT - sportface2016 : #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltar… - sportface2016 : #TorinoVenezia, le formazioni ufficiali - OkeziePhilip : @bettingvillage TORINO 2 VENEZIA 0 - zazoomblog : Torino-Venezia LIVE - #Torino-Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Venezia

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. All. Juric(4 - 3 - 3): Lezzerini; Ampadu, ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 25ª giornata di ...Classifica Serie A: Inter*54, Napoli 53**, Milan 52, Juventus 45, Atalanta* 43, Lazio 42 **, Roma 39, Fiorentina* 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese* 27, Spezia 26, ...Sono ufficiali le formazioni di Torino-Venezia, match valido per la 25esima giornata. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; ...