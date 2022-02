The Rookie 4 e CSI: Vegas, anticipazioni 13 febbraio: omicidi ed esplosioni (Di sabato 12 febbraio 2022) La domenica sarà all'insegna del crimine su Rai Due con i telefilm americani The Rookie 4 e CSI: Vegas. Il 13 febbraio, infatti, andranno in onda due nuovi episodi intitolati rispettivamente Poetica giustizia e Morte da clown. Gli episodi in questioni vedranno la squadra di Nolan alle prese con degli omicidi occorsi a causa di una stramba caccia al tesoro e dovranno fare fronte anche all'esplosione della casa di Mitchell. Gli agenti agli ordini di Roby, invece, dovranno scoprire chi uccide dei giovani e poi li traveste da clown ed inoltre il laboratorio sarà messo in isolamento. Trama The Rookie 4 puntata 13 febbraio: un'assurda caccia al tesoro miete tante vittime La puntata The Rookie 4 in onda il 13 febbraio su Rai 2 alle ore 21:00, vedrà Bradford ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 12 febbraio 2022) La domenica sarà all'insegna del crimine su Rai Due con i telefilm americani The4 e CSI:. Il 13, infatti, andranno in onda due nuovi episodi intitolati rispettivamente Poetica giustizia e Morte da clown. Gli episodi in questioni vedranno la squadra di Nolan alle prese con deglioccorsi a causa di una stramba caccia al tesoro e dovranno fare fronte anche all'esplosione della casa di Mitchell. Gli agenti agli ordini di Roby, invece, dovranno scoprire chi uccide dei giovani e poi li traveste da clown ed inoltre il laboratorio sarà messo in isolamento. Trama The4 puntata 13: un'assurda caccia al tesoro miete tante vittime La puntata The4 in onda il 13su Rai 2 alle ore 21:00, vedrà Bradford ...

