Serie A, Napoli-Inter 1-1: Dzeko risponde ad Insigne (Di sabato 12 febbraio 2022) Pareggiano Napoli e Inter in un match scudetto giocato ad altissimi livelli, nel quale non sono mancate le occasioni da una parte e dell'altra. Il tabellino è stato battezzato dopo sette minuti da Lorenzo Insigne che su rigore ha superato Handanovic. I nerazzurri soffrono la pressione del Maradona ma ad inizio ripresa la pareggiano grazie ad Edin Dzeko, bravo ad approfittare di un rimpallo su Koulibaly. La partita A sfruttare uno scenario come quello del Maradona ci ha pensato un Napoli sfavillante. A tal punto di mettere i bastoni fra le ruote ai rivali Interisti sin dai primi tocchi di palla. Bastano infatti pochi passaggi e subito l'azione diventa decisiva, fino ad arrivare ad Osimhen, pericolo numero 1 per Skriniar, De Vrij e Dimarco. I partenopei passano in avanti proprio ...

