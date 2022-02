Senza tetto allontanati con acqua gettata a terra in stazione Termini: la denuncia e le immagini (Di sabato 12 febbraio 2022) La stazione Termini di Roma è al centro di una polemica riguardante la gestione dei Senza tetto. Qui infatti sarebbero state gettate a terra secchiate d’acqua fredda, per impedire loro di sedersi o stendersi di fronte alle vetrine di negozi e locali. Un’associazione è scesa in campo per difendere i clochard, criticando duramente quanto avvenuto in questo e in altri episodi. acqua in stazione Termini per non allontanare i Senza tetto: la denuncia dell’associazione “In seguito alle denunce circa l’allontanamento dei volontari che distribuiscono cibo ai Senza tetto a Termini, oggi emerge un’altra delle pratiche disumane messe in ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 febbraio 2022) Ladi Roma è al centro di una polemica riguardante la gestione dei. Qui infatti sarebbero state gettate asecchiate d’fredda, per impedire loro di sedersi o stendersi di fronte alle vetrine di negozi e locali. Un’associazione è scesa in campo per difendere i clochard, criticando duramente quanto avvenuto in questo e in altri episodi.inper non allontanare i: ladell’associazione “In seguito alle denunce circa l’allontanamento dei volontari che distribuiscono cibo ai, oggi emerge un’altra delle pratiche disumane messe in ...

