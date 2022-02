Sci alpino, ballottaggio tra Federica Brignone ed Elena Curtoni in discesa: a chi l’ultimo posto? (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ cominciata la quattro giorni che porterà il 15 febbraio ad assegnare le medaglie nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Oggi si è svolta la prima prova cronometrata, che ha visto il ritorno in pista di Sofia Goggia e l’esordio olimpico delle due sorelle Nadia e Nicol Delago. Se loro tre sembrano abbastanza certe (Goggia ha il posto super assicurato) di partecipare alla gara di martedì, c’è ancora in corso un ballottaggio per completare il quartetto. A contendersi l’ultimo posto saranno con ogni probabilità Elena Curtoni e Federica Brignone, uscite entrambe deluse dal superG, dove erano tra le favorite per la conquista della medaglia ed invece si sono accontentate di un piazzamento in Top-10. Per decidere su ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ cominciata la quattro giorni che porterà il 15 febbraio ad assegnare le medaglie nellalibera femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Oggi si è svolta la prima prova cronometrata, che ha visto il ritorno in pista di Sofia Goggia e l’esordio olimpico delle due sorelle Nadia e Nicol Delago. Se loro tre sembrano abbastanza certe (Goggia ha ilsuper assicurato) di partecipare alla gara di martedì, c’è ancora in corso unper completare il quartetto. A contendersisaranno con ogni probabilità, uscite entrambe deluse dal superG, dove erano tra le favorite per la conquista della medaglia ed invece si sono accontentate di un piazzamento in Top-10. Per decidere su ...

