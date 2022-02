Roma. ‘Non prendo ordini da una donna’: 23enne accoltella la datrice di lavoro (Di sabato 12 febbraio 2022) Scene di follia a Roma, in zona Appio Tuscolano. Un ragazzo di 23 anni, commesso in una lavanderia, non ha sopportato che a dargli ordini non fosse un uomo, ma una donna. E per questo, all’ennesima richiesta – del tutto lecita – ha reagito accoltellandola. Leggi anche: Roma, terribile incendio in un appartamento: anziana trovata carbonizzata sulla poltrona di casa sua “Non prendo ordini dalle donne!” e accoltella la datrice di lavoro E’ successo giovedì mattina, intorno alle 9:00, in una lavanderia di via di Santa Maria Ausiliatrice. La titolare, una ragazza di 38 anni originaria del Bangadlesh, incinta di 5 mesi, chiede al suo dipendente di evadere un ordine. Ma lui, un 23enne bengalese, per tutta risposta afferra un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Scene di follia a, in zona Appio Tuscolano. Un ragazzo di 23 anni, commesso in una lavanderia, non ha sopportato che a darglinon fosse un uomo, ma una donna. E per questo, all’ennesima richiesta – del tutto lecita – ha reagitondola. Leggi anche:, terribile incendio in un appartamento: anziana trovata carbonizzata sulla poltrona di casa sua “Nondalle donne!” eladiE’ successo giovedì mattina, intorno alle 9:00, in una lavanderia di via di Santa Maria Ausiliatrice. La titolare, una ragazza di 38 anni originaria del Bangadlesh, incinta di 5 mesi, chiede al suo dipendente di evadere un ordine. Ma lui, unbengalese, per tutta risposta afferra un ...

