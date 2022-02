Protezione civile: in un anno più di 60mila ore di servizio agli hub vaccinali (Di sabato 12 febbraio 2022) Bergamo. Il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio è stato in visita a Bergamo nella mattinata di sabato 12 febbraio. Accolto dai parlamentari bergamaschi, consiglieri regionali e provinciali, sindaci, autorità militari e da una delegazione di volontari della Protezione civile orobica, ha partecipato ad un incontro all’auditorium Olmi della Provincia ed è stato poi accompagnato al Centro Polifunzionale Emergenze di Azzano San Paolo dove vengono tenuti i mezzi della colonna mobile provinciale, all’hub vaccinale al Cus di Dalmine e a quello dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. “Nei centri vaccinali afferenti all’Asst Papa Giovanni XXIII i volontari hanno svolto più di 60mila ore totali di servizio, sono stati impiegati fino a 35 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 12 febbraio 2022) Bergamo. Il capo dipartimento dellaFabrizio Curcio è stato in visita a Bergamo nella mattinata di sabato 12 febbraio. Accolto dai parlamentari bergamaschi, consiglieri regionali e provinciali, sindaci, autorità militari e da una delegazione di volontari dellaorobica, ha partecipato ad un incontro all’auditorium Olmi della Provincia ed è stato poi accompagnato al Centro Polifunzionale Emergenze di Azzano San Paolo dove vengono tenuti i mezzi della colonna mobile provinciale, all’hub vaccinale al Cus di Dalmine e a quello dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. “Nei centriafferenti all’Asst Papa Giovanni XXIII i volontari hsvolto più diore totali di, sono stati impiegati fino a 35 ...

