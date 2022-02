Pallamano femminile, Serie A 2021-2022: Mestrino ferma Salerno, Brixen si conferma al vertice (Di domenica 13 febbraio 2022) Si torna in azione con la Serie A femminile per quanto riguarda la Pallamano dopo una piccola pausa con la Coppa Italia. La regular season prosegue con una giornata tradizionale dopo i rinvii delle ultime settimane dovuti all’emergenza sanitaria. Iniziamo dal primo colpo di scena: la sconfitta di Jomi Salerno. L’Alì-Best Espresso Mestrino ha sconfitto di un solo punto (27-26) la squadra campana, imbattuta fino ad ora in stagione. Le venete hanno mostrato sin da subito di poter tener testa alle rivali che hanno dovuto alzare bandiera bianca. Vittoria molto più semplice, invece, per il Brixen Südtirol che ha sconfitto per 41 a 28 il Mezzocorona. Le atlete di Hubi Nössing hanno letteralmente abbattuto le avversarie che hanno concluso in ritardo anche i primi 30 minuti ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Si torna in azione con laper quanto riguarda ladopo una piccola pausa con la Coppa Italia. La regular season prosegue con una giornata tradizionale dopo i rinvii delle ultime settimane dovuti all’emergenza sanitaria. Iniziamo dal primo colpo di scena: la sconfitta di Jomi. L’Alì-Best Espressoha sconfitto di un solo punto (27-26) la squadra campana, imbattuta fino ad ora in stagione. Le venete hanno mostrato sin da subito di poter tener testa alle rivali che hanno dovuto alzare bandiera bianca. Vittoria molto più semplice, invece, per ilSüdtirol che ha sconfitto per 41 a 28 il Mezzocorona. Le atlete di Hubi Nössing hanno letteralmente abbattuto le avversarie che hanno concluso in ritardo anche i primi 30 minuti ...

