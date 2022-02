“Non penso che andrò via”: parla il sogno di mercato dell’Inter (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News L'Inter avrebbe avviato i contatti con il Sassuolo per il trasferimento in nerazzurro di Domenico Frattesi, centrocampista classe 2000.? Davide Frattesi parla di mercato e, soprattutto, della possibilità che lui vada all'Inter a fine stagione. Del giovane centrocampista, classe 1999, si è parlato molto, soprattutto di buone notizie su di sé, grazie all'esordio in Serie A, che lo ha reso uno dei protagonisti più positivi. Si è letteralmente aperto un possibile grande approdo. Del resto stiamo parlando di un giocatore che finora ha fornito delle buone statistiche: 4 gol e 2 assist è un biglietto da visita molto interessante, quindi parliamo di lui come di un possibile trasferimento la prossima estate, con i campioni d'Italia in campo ufficio che ha effettuato il primo attacco. I contatti tra i nerazzurri e la ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News L'Inter avrebbe avviato i contatti con il Sassuolo per il trasferimento in nerazzurro di Domenico Frattesi, centrocampista classe 2000.? Davide Frattesidie, soprattutto, della possibilità che lui vada all'Inter a fine stagione. Del giovane centrocampista, classe 1999, si èto molto, soprattutto di buone notizie su di sé, grazie all'esordio in Serie A, che lo ha reso uno dei protagonisti più positivi. Si è letteralmente aperto un possibile grande approdo. Del resto stiamondo di un giocatore che finora ha fornito delle buone statistiche: 4 gol e 2 assist è un biglietto da visita molto interessante, quindi parliamo di lui come di un possibile trasferimento la prossima estate, con i campioni d'Italia in campo ufficio che ha effettuato il primo attacco. I contatti tra i nerazzurri e la ...

Advertising

ItaliaViva : Si va a processo con 4 pronunce della Cassazione contro le indagini dei PM. Se pensano che io stia 'zitto e buono'… - Link4Universe : Quanto sono belli i fluidi non newtoniani?!! Troppo se non aggiungi forza, sciallissimo puoi metterci la mano dentr… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'La psicologia dell’indifferenza: Io vedo ma non mi coinvolgo, non tocco e vado avanti. Ci manca il… - Deborah_Juve : RT @Cropy03J: Facciamo una cosa, a chi non piace Dybala siccome penso che di pallone non capisca un cazzo con me neanche ci deve interagire… - comfortaeble : la mia vita è una barzelletta non ci credo che proprio ora che mi ero trasferita a siena mi tocca seguire di nuovo… -