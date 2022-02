Morte di David Rossi, il pm "smentito" da una foto in commissione (Di sabato 12 febbraio 2022) Nastasi, che indagò sulla Morte del manager Mps: «Mai stato in quel vicolo». Ma un deputato M5S mostra l’immagine del magistrato sul luogo della caduta Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 12 febbraio 2022) Nastasi, che indagò sulladel manager Mps: «Mai stato in quel vicolo». Ma un deputato M5S mostra l’immagine del magistrato sul luogo della caduta

eziomauro : Morte David Rossi, spunta la foto di Nastasi nel vicolo: 'Non ricordavo di essere stato lì' - fattoquotidiano : Morte David Rossi, il pm Nastasi verrà sentito dalla procura di Genova dopo audizione in commissione di inchiesta - repubblica : Morte di David Rossi, il pm smentito da una foto ammette: 'Sì, mi affacciai nel vicolo dove era il corpo' - mirellaladini : RT @giospaggio: Da Repubblica online (con video):'Morte David Rossi, spunta la foto di Nastasi nel vicolo: 'Non ricordavo di essere stato l… - GiusPecoraro : RT @polato_maurizio: Morte David Rossi, la foto mostra il pm Nastasi nel vicolo: “Sono io, non ricordavo la circostanza” -