LIVE Vuelta a Murcia 2022 in DIRETTA | due uomini in fuga | Palzer all’inseguimento Gruppo a 3’30”

(Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 La UAE-Emirates sta tirando in maniera intensa nel: lavoro per Diego Ulissi che potrebbe essere la punta di diamante quest’oggi. 15.59 2’35” il ritardo dinei confronti della coppia al comando: il tedesco cercherà di rosicchiare qualcosa in discesa. 15.56 Raggiunta la Cima Pantani! Comincia la lunga discesa verso la costa mediterranea. 15.53 90 chilometri all’arrivo! Un chilometro alla Cima Pantani. 15.50 Manca pochissimo alla cima dell’Alto de Collado Bermejo: i corridori hanno affrontato questa asperità ad un’ottima frequenza. 15.46si trova a tre minuti esatti da Xabier Azparren e Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi),che è invece a 3’44”. 15.43 In questo segmento della salita ci sono diversi tornantoni che ...