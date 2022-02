LIVE Tour de la Provence 2022, terza tappa in DIRETTA: quattro francesi e un lituano in fuga, quasi 5? il vantaggio (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:09 Fase sostanzialmente senza grandi scossoni di questa tappa, quando siamo a 83 km dall’arrivo. 14:06 Siamo ora in un tratto particolarmente ondulato, con i cinque al comando che seguitano a collaborare senza particolari problemi. Ricordiamo i loro nomi: Paul Orselin, Alexis Gougeard, Kevin Besson, Tony Hurel ed Evaldas Siskevicius. quattro francesi e un lituano. 14:03 Continua a viaggiare tranquillo il quintetto al comando, che è ritornato più vicino ai 5? di vantaggio. 14:00 Si entra ora in una parte ricca di abitato del percorso, il gruppo è a La Motte-d’Aigues. 13:57 Palese in questo momento il rallentamento del gruppo, per l’ovvia ragione citata precedentemente. Ora il divario è tornato intorno ai 4’30” quando mancano ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:09 Fase sostanzialmente senza grandi scossoni di questa, quando siamo a 83 km dall’arrivo. 14:06 Siamo ora in un tratto particolarmente ondulato, con i cinque al comando che seguitano a collaborare senza particolari problemi. Ricordiamo i loro nomi: Paul Orselin, Alexis Gougeard, Kevin Besson, Tony Hurel ed Evaldas Siskevicius.e un. 14:03 Continua a viaggiare tranquillo il quintetto al comando, che è ritornato più vicino ai 5? di. 14:00 Si entra ora in una parte ricca di abitato del percorso, il gruppo è a La Motte-d’Aigues. 13:57 Palese in questo momento il rallentamento del gruppo, per l’ovvia ragione citata precedentemente. Ora il divario è tornato intorno ai 4’30” quando mancano ...

RadioItalia : Chi non vede l’ora di risentire Marco live?! In trepidante attesa del tour ?? @mengonimarco #Sanremo2022… - zazoomblog : LIVE Tour de la Provence 2022 terza tappa in DIRETTA: frazione insidiosa cinque uomini in fuga con oltre 4? sul gru… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Il Tour de la Provence si instrada verso una tappa insidiosa, con possibilità interessanti. E Alaphi… - infoitsport : DIRETTA Tour de la Provence 2022, Seconda Tappa LIVE - SpazioCiclismo - antonellinakiss : @NaliOfficial ma in che senso per vedere Annalisa devo aspettare ottobre???io piango???? #annalisa #live #manchi #tour -