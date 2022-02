LIVE Salto con gli sci | LH Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Kobayashi con un primo salto spaziale! Lindvik rimane in scia per l’oro

(Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:50 Finisce una prima serie dillo assurdo! I due favoriti non deludono le aspettative e si giocherannocon il secondo. Ryoyuguida la classifica con 147 punti, con 2,2 punti sul rivale. 12:48 RISPONDE ANCHE KARL GEIGER! Il tedescoin gioco per le medaglie piazzandosi al sesto posto con 135.6 punti. 12:47 CHEOOOOOOOOOOOOO! RYOYUSEI UN FENOMENO! 142 METRI EPOSTO! 12:46 Sotto le aspettative Halvor Egner Granderud. Il norvegese è settimo con 132.4 punti. 12:44 MARIUSVOLA! Il norvegese conferma il suo posto da cofavorito per la gara ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 salto con gli sci: individuale maschile trampolino grande con Bresadola (DIRETTA) - #Pechino… - sportface2016 : ?? #Live #Saltoconglisci - Individuale Large Hill Grandissimo salto di Giovanni Bresadola ????, 127 metri che gli va… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 12 febbraio in DIRETTA: ora pattinaggio di figura salto e skeleton. Italia a 11 medagli… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 salto con gli sci: individuale maschile trampolino grande con Bresadola (DIRETTA) - #Pechino… - sportface2016 : ?? #Live #Saltoconglisci - Qualificazioni Large Hill Bel salto di Giovanni #Bresadola , 117.5 che vale 97.0 punti… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Salto

OA Sport

Dick Ma gli Androidi Sognano Pecore Elettriche? avrà una serie TV sequel- action prodotta da ... Ora il titolo della serie TV, Blade Runner 2099 , lascerebbe intuire unin avanti di altri 50 ...11:40 Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTAdella gara individuale maschile dicon gli sci su trampolino grande valida per i Giochi Olimpici Invernali di ...La diretta scritta della gara individuale maschile di salto con gli sci dal trampolino grande, valevole per le Olimpiadi di Pechino 2022. Grande attesa per l’appuntamento sul large hill, al via i 50 ...11:40 Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara individuale maschile di salto con gli sci su trampolino grande valida per i Giochi Olimpici Invernali di ...