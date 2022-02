Lazio | guai per Sarri | il difensore costretto ad uscire per infortunio!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 12 febbraio 2022)perdurante-Bologna. All’85° minuto Manuel Lazzari, dopo un’ottima prestazione in cui ha anche offerto un assist a Zaccagni, è rimasto a terra dolorante ed è statoad. Ilsi è toccato più volte la coscia e si prevede un infortunio muscolare che appare serio. Laavendo già esaurito gli slot per le sostituzioni ha dovuto finire la partita in dieci, non un grosso problema pervisto il risultato di 3-0. Continua la stagione sfortunata per Lazzari, dopo essersi fermato due volte ad inizio stagione per dei problemi al polpaccio.