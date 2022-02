Incidente mortale Fondo Valle Sele, condannato automobilista di Colliano (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa) – Un anno e due mesi di reclusione con pena sospesa, il pagamento di 1124 euro di spese processuali, oltre alla liquidazione di un maxi risarcimento danni in favore dei familiari della vittima della strada. È quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari Marilena Albarano, nella sentenza di condanna nei confronti di un imprenditore 31enne di Colliano, accusato di omicidio stradale per la morte del 72enne di Laviano, Raffaele Cifrodelli. Sentenza che ha visto il giudice accogliere la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero, Maria Daria Cioncada, e dell’avvocato dei familiari della vittima, Michele Cuozzo. Il processo si è svolto davanti al Gip, dove la difesa dell’imputato, assistito dall’avvocato Giovanni Grattacaso, aveva chiesto ed ottenuto la celebrazione del rito abbreviato. L’Incidente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa) – Un anno e due mesi di reclusione con pena sospesa, il pagamento di 1124 euro di spese processuali, oltre alla liquidazione di un maxi risarcimento danni in favore dei familiari della vittima della strada. È quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari Marilena Albarano, nella sentenza di condanna nei confronti di un imprenditore 31enne di, accusato di omicidio stradale per la morte del 72enne di Laviano, Raffaele Cifrodelli. Sentenza che ha visto il giudice accogliere la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero, Maria Daria Cioncada, e dell’avvocato dei familiari della vittima, Michele Cuozzo. Il processo si è svolto davanti al Gip, dove la difesa dell’imputato, assistito dall’avvocato Giovanni Grattacaso, aveva chiesto ed ottenuto la celebrazione del rito abbreviato. L’...

