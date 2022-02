Il Mattarella-bis è l’ultima chiamata per una riforma istituzionale

Leggi su formiche

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il settennato bis di Sergioha aperto una nuova stagione politica in Italia. Non solo per le fibrillazioni devastanti nel M5S e nella ex coalizione di Centro-Destra, cioè nei tre quarti dell’offerta politica rappresentata nell’attuale Parlamento. E non solo per i turbamenti extra-parlamentari cui è sottoposta Italia Viva e quelli che vive più pacatamente il Pd, che ha pur visto (per ora solo a Roma) crearsi un non banale “caso Calenda”. Con un entusiasmo forse eccessivo qualche commentatore ha dichiarato che il rinnovato ticket–Draghi alla guida del Paese “ce lo invidiano in tutto il mondo”. Certamente non è lo stesso ticket che si è formato nel febbraio del 2021. A un anno di distanza la prima parte del binomio si è molto più rafforzata, la seconda si è oggettivamente indebolita.è stato richiamato a ...