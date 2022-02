“Il latte dei sogni” Dal 23 aprile la biennale di Venezia | curata da Cecilia Alemani

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 febbraio 2022) In una famosa pubblicità degli anni Ottanta, la catena di hamburger Wendy per contrastare il dominio dei potenti avversari, McDonald’s e Burger King, inventò la frase “Where’s the beef?”, mettendo in dubbio la quantità di vera carne presente negli hamburger degli avversari. Gli spettatori del mondo dell’arte dominato negli ultimi anni da cancel culture, politicamente corretto, #MeToo e questioni di genere e razza avrebbero tutto il diritto, visitando molte della mostre in giro per il mondo, di urlare “Where’s the beef?”, o meglio, “Where’s the art?”. Accorre a dare una risposta al grido di aiuto, curatrice della prossimadidi arti visive. La mostra, presentata nei giorni scorsi,, sulla carta mastodontica, è intitolata “Ildei”. ...