Il cantante Mascherato 3: un gran calderone caotico (Di sabato 12 febbraio 2022) E' andata in onda ieri la prima puntata de Il cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci giunto alla terza edizione. Un debutto che in termini di ascolti, ha portato il prime time di Rai 1 agli stessi livelli di quello di Canale 5, nonostante in sovrapposizione la fiction con Vanessa Incontrada, sia andata meglio. Ma ascolti a parte ( si vedrà poi nelle prossime settimane, visto che si dovranno occupare 5 serate, non si sa come) questo programma, funziona davvero? Il cantante Mascherato è un format che all'estero è andato molto di moda ma che ha portato sul palco delle vere e proprie stare. La versione italiana, permetteteci di dirlo, a parte qualche rara eccezione, vede protagonisti BIG del passato della musica o della tv, personaggi che quando si tolgono la maschera, fai anche fatica a riconoscerli. Quello ...

