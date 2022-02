I "No Green pass" scendono in piazza e promettono: "Pronti a marciare su Roma" (Di sabato 12 febbraio 2022) Il popolo del "No Green pass" non si ferma. Centinaia di persone contrarie alla certificazione verde hanno sfilato oggi, 12 febbraio, per le vie di Torino e Trieste. Sui social intanto si moltiplicano i messaggi per richiamare quanti... Leggi su europa.today (Di sabato 12 febbraio 2022) Il popolo del "No" non si ferma. Centinaia di persone contrarie alla certificazione verde hanno sfilato oggi, 12 febbraio, per le vie di Torino e Trieste. Sui social intanto si moltiplicano i messaggi per richiamare quanti...

Advertising

VittorioSgarbi : Martedì 15 tutti al Circo Massimo per dire “no al Green Pass”! - ladyonorato : “L’obbligo v4cc11nale è illegittimo perché non c’è sicurezza sugli effetti di ciò che si somministra”: analisi del… - borghi_claudio : Siena sta impazzendo di gioia e io con lei. Speriamo per allora di aver cancellato del tutto il green pass per tutt… - StivalDaniele : RT @rutilibus: ??????Mega corteo adesso a Trieste! NON AUTORIZZATO 'Assieme agli over 50, no obbligo vaccinale e no al green pass!' https://… - Cesare6677 : RT @Lorenzo62752880: Giorgia Meloni: 'Il green pass ha provocato solo danni al tessuto sociale ed economico. Non va cambiato, va abolito e… -