I calci al gatto? Clamorosa rivolta contro Zouma, cos'hanno scoperto i suoi compagni: brutta storiaccia di soldi (Di sabato 12 febbraio 2022) In Inghilterra l'argomento della settimana è il comportamento di Kurt Zouma. Le violenze del calciatore del West Ham nei confronti del suo gatto, filmate e postate sui social da suo fratello, hanno sollevato molte polemiche. Il difensore si è poi scusato sui suoi profili, social, ma questo ovviamente non è bastato alla società, che ha deciso di comminargli la multa più alta possibile, quella che prevede la decurtazione di due settimane dallo stipendio. Ma tutta la pubblicità negativa che il club ha ricevuto, ha procurato qualche altro problema interno al West Ham proprio a causa della sanzione contro il difensore transalpino. Perché se la multa di Zouma, che verrà interamente devoluta alla RSPCA, acronimo di Royal Society for the Prevention of Cruelty to ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) In Inghilterra l'argomento della settimana è il comportamento di Kurt. Le violenze delatore del West Ham nei confronti del suo, filmate e postate sui social da suo fratello,sollevato molte polemiche. Il difensore si è poi scusato suiprofili, social, ma questo ovviamente non è bastato alla società, che ha deciso di comminargli la multa più alta possibile, quella che prevede la decurtazione di due settimane dallo stipendio. Ma tutta la pubblicità negativa che il club ha ricevuto, ha procurato qualche altro problema interno al West Ham proprio a causa della sanzioneil difensore transalpino. Perché se la multa di, che verrà interamente devoluta alla RSPCA, acronimo di Royal Society for the Prevention of Cruelty to ...

