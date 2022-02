Fuga di gas in via Pietro Micca, completata la messa in sicurezza della zona (Di sabato 12 febbraio 2022) Si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza del tratto di via Pietro Micca interessato da una Fuga di gas che ieri ha comportato la chiusura al traffico tra piazza Castello e via XX Settembre, e l’evacuazione di alcuni stabili a scopo precauzionale per lo svolgimento delle operazioni a cura dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. I residenti evacuati (ad esclusione dello stabile di via Pietro Micca 1) hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni dal pomeriggio di oggi, a seguito del ripristino delle utenze di energia elettrica che erano state disattivate nell’isolato coinvolto. Continua invece ad essere sospesa l’erogazione di gas. Proseguono le verifiche sulle concentrazioni di gas nell’area che sono ormai su valori molto bassi; per il ripristino ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 12 febbraio 2022) Si sono concluse le operazioni diindel tratto di viainteressato da unadi gas che ieri ha comportato la chiusura al traffico tra piazza Castello e via XX Settembre, e l’evacuazione di alcuni stabili a scopo precauzionale per lo svolgimento delle operazioni a cura dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. I residenti evacuati (ad esclusione dello stabile di via1) hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni dal pomeriggio di oggi, a seguito del ripristino delle utenze di energia elettrica che erano state disattivate nell’isolato coinvolto. Continua invece ad essere sospesa l’erogazione di gas. Proseguono le verifiche sulle concentrazioni di gas nell’area che sono ormai su valori molto bassi; per il ripristino ...

Advertising

StampaTorino : La fuga di gas che paralizza il centro di Torino: due palazzi evacuati e negozi chiusi - nuovasocieta : Fuga di gas in via Pietro Micca, completata la messa in sicurezza della zona - StudioConti : Fuga di gas, via Pietro Micca e piazza Castello resteranno chiuse una settimana - rep_torino : Fuga di gas, via Pietro Micca e piazza Castello resteranno chiuse una settimana [di Carlotta Rocci] [aggiornamento… - rep_torino : Fuga di gas, via Pietro Micca e piazza Castello restaranno chiuse una settimana [aggiornamento delle 20:17]… -