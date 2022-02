Facebook diventa follower: perché adesso TikTok fa paura a Zuckerberg (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Mark Zuckerberg non ha mai fatto dell'umiltà la sua principale caratteristica. Stavolta, però, lascia trasparire un'inedita preoccupazione nei confronti di un concorrente. Il suo nome è TikTok: nelle conferenze successive alla diffusione dei dati trimestrali di inizio febbraio, il ceo e il cfo David Wehner hanno nominato l'app ben nove volte. Citazioni di altre applicazioni: una per Twitter e una per Pinterest. Non è solo una questione di parole ma anche di numeri. Eccoli. TikTok contro Facebook I dati Sensemakers-Comscore certificano un andamento opposto. TikTok riesce oggi a raggiungere il 70% degli utenti tra i 18 e i 24 anni. Due anni fa era al 43%. Nello stesso periodo, Facebook è passato dal 92% al 71%. In sostanza, le app sono in pareggio ma la tendenza è chiara: ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Marknon ha mai fatto dell'umiltà la sua principale caratteristica. Stavolta, però, lascia trasparire un'inedita preoccupazione nei confronti di un concorrente. Il suo nome è: nelle conferenze successive alla diffusione dei dati trimestrali di inizio febbraio, il ceo e il cfo David Wehner hanno nominato l'app ben nove volte. Citazioni di altre applicazioni: una per Twitter e una per Pinterest. Non è solo una questione di parole ma anche di numeri. Eccoli.controI dati Sensemakers-Comscore certificano un andamento opposto.riesce oggi a raggiungere il 70% degli utenti tra i 18 e i 24 anni. Due anni fa era al 43%. Nello stesso periodo,è passato dal 92% al 71%. In sostanza, le app sono in pareggio ma la tendenza è chiara: ...

Mario62050983 : Consiglio #Herbalife: Sognare di mettersi in forma non produrrà risultati. Diventa attivo e 'pensa' mentre ti allen… - sonototta : vi giuro che se come io a te non diventa virale su tiktok, instagram, twitter, whastapp, telegram, vinted, facebook… - yogajap : Sat Nam! Ormai lo stress è un compagno di viaggio con cui è impossibile non avere a che fare ma, per fortuna, ci s… - glitter_2em13 : RT @leadintogold: ?????? Buongiorno?[Fc Cinefotografica ph] Seguici e diventa fan?Barilife?? Instagram: - b_radio47 : RT @Alternativa_it: Il clima di repressione che investe il nostro paese diventa ogni giorno più preoccupante. I fatti di Torino sono di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook diventa 'Cardiologie Aperte' anche in Liguria dal 14 al 20 febbraio In questo terribile bilancio diventa prioritario ridurre il rischio cardiovascolare attraverso ...TAGS ANMCO Campagna per il Tuo cuore cardiologi cardiologia Cardiologie Aperte CONDIVIDI Facebook ...

BuyWine 2022, Giani e Saccardi inaugurano la vetrina internazionale del vino made in Tuscany ...direzione che l'Europa e il mondo ci indicano attraverso l'invito a una agricoltura che diventa ... Tag BuyWine Toscana Redazione 11 Febbraio 2022 44 1 minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp ...

Facebook diventa follower: perché adesso TikTok fa paura a Zuckerberg AGI - Agenzia Giornalistica Italia Facebook diventa follower: perché adesso TikTok fa paura a Zuckerberg TikTok sta quindi diventando davvero globale, anche dal punto di vista finanziario. Facebook ha ancora una scala diversa (ha chiuso il 2021 con un fatturato che sfiora i 118 miliardi), ma è cresciuto ...

Cani marroni tra lotte e rivolte dei senza nome 189, euro 15). Come recita il titolo, il libro racconta la storia della vita offesa di un cane in carne e ossa che diventa simbolo di rivolta sociale. Il «primo» cane, vivo ma già morto, entra in ...

In questo terribile bilancioprioritario ridurre il rischio cardiovascolare attraverso ...TAGS ANMCO Campagna per il Tuo cuore cardiologi cardiologia Cardiologie Aperte CONDIVIDI......direzione che l'Europa e il mondo ci indicano attraverso l'invito a una agricoltura che... Tag BuyWine Toscana Redazione 11 Febbraio 2022 44 1 minuto di letturaTwitter WhatsApp ...TikTok sta quindi diventando davvero globale, anche dal punto di vista finanziario. Facebook ha ancora una scala diversa (ha chiuso il 2021 con un fatturato che sfiora i 118 miliardi), ma è cresciuto ...189, euro 15). Come recita il titolo, il libro racconta la storia della vita offesa di un cane in carne e ossa che diventa simbolo di rivolta sociale. Il «primo» cane, vivo ma già morto, entra in ...