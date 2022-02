Esplosione in una villetta del Viterbese, due anziani feriti (Di sabato 12 febbraio 2022) Due anziani sono rimasti feriti nell'Esplosione di una villetta a Orte, nel Viterbese, intorno alle 18. Si tratta di un uomo di 83 anni e una donna di 71, le cui condizioni non sono state rese note. Al momento sono entrambi all'ospedale Belcolle di Viterbo. A estrarli vivi dalle macerie sono stati i vigili del fuoco. Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 febbraio 2022) Duesono rimastinell'di unaa Orte, nel, intorno alle 18. Si tratta di un uomo di 83 anni e una donna di 71, le cui condizioni non sono state rese note. Al momento sono entrambi all'ospedale Belcolle di Viterbo. A estrarli vivi dalle macerie sono stati i vigili del fuoco.

