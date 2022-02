Covid, da “zero morti” a “zero malati”: la nuova scusa per chiudere ancora (Di sabato 12 febbraio 2022) Come ho già avuto modo di scrivere, i partiti che più hanno spinto sulle restrizioni sanitarie, Pd e Leu su tutti, stanno cercando con ogni mezzo di rallentare il processo di riapertura del Paese il quale, tanto per cambiare, vede l’Italia nel ruolo di fanalino di coda mondiale. Il movente è, a mio avviso, piuttosto evidente: giungere con questo clima di paura, di cui le medesime restrizioni rappresentano un elemento fondamentale, in prossimità delle prossime elezioni parlamentari, così da incassarne un cospicuo dividendo in termini di consensi, raccontando la balla che è solo grazie alle loro strabilianti misure che non abbiamo mandato i monatti a raccogliere i cadaveri per le strade. Ebbene, una tangibile conferma di tale disegno, che io considero una vera e propria mascalzonata sul piano delle libertà democratiche, l’ha offerta il dem Francesco Boccia giovedì scorso, durante Agorà, ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 12 febbraio 2022) Come ho già avuto modo di scrivere, i partiti che più hanno spinto sulle restrizioni sanitarie, Pd e Leu su tutti, stanno cercando con ogni mezzo di rallentare il processo di riapertura del Paese il quale, tanto per cambiare, vede l’Italia nel ruolo di fanalino di coda mondiale. Il movente è, a mio avviso, piuttosto evidente: giungere con questo clima di paura, di cui le medesime restrizioni rappresentano un elemento fondamentale, in prossimità delle prossime elezioni parlamentari, così da incassarne un cospicuo dividendo in termini di consensi, raccontando la balla che è solo grazie alle loro strabilianti misure che non abbiamo mandato i monatti a raccogliere i cadaveri per le strade. Ebbene, una tangibile conferma di tale disegno, che io considero una vera e propria mascalzonata sul piano delle libertà democratiche, l’ha offerta il dem Francesco Boccia giovedì scorso, durante Agorà, ...

