Ciclismo | Tour of Oman 2022 | Anton Charmig vince la terza tappa | 4° Fausto Masnada

(Di sabato 12 febbraio 2022) E’ andata in archivio ladelof. La Sultan Qaboos University-Qurayyat di 180 km ha visto il successo del danase Anthon Charming. Il corridore dell’Uno-X Pro Cycling Team si è imposto davanti al ceco Jan Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) e al francese Elie Gesbert (Team Arkéa Samsic). Quarta piazza perdella Quick-Step Alpha Vinyl Team davanti al portoghese Rui Costa (UAE Team Emirates). Con questo risultato Charming si è portato in vetta alla classifica generale con 4? di margine su Hirt e 8? su Gerbert. Migliore degli italiani in classifica generale e Filippo Zana della Bardiani-CSF-Faizanè a 17?. Una gara cominciata con il tentativo di sei corridori in avanscoperta. Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB), Angel ...

... che si chiama Uno - X e che rappresenta una delle più belle novità delprofessionistico ... 23enne danese che si era già messo in mostra (come tutta la squadra) l'altra settimana al Saudi... saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP di Buenos Aires, Rotterdam e Dallas e WTA di San Pietroburgo, ilcon la Vuelta a Murcia ed ilde la Provence, la ginnastica ...E’ andata in archivio la terza tappa del Tour of Oman 2022. La Sultan Qaboos University-Qurayyat di 180 km ha visto il successo del danase Anthon Charming. Il corridore dell’Uno-X Pro Cycling Team si ...Charmig, al primo successo in carriera, ha conquistato la terza tappa del Tour of Oman 2022, una 180 km dalla Sultan Qaboos University alla salitella di Qurayyat. Non è stata una frazione da cycling ...