Ciao Maschio torna in tv: data d'inizio e anticipazioni

Nunzia De Girolamo è pronta per tornare su Rai1 con la nuova stagione di Ciao Maschio. La conduttrice proverà ancora una volta di raccontare l'uomo italiano, cercando di indagare gli aspetti più intimi e le fragilità nascoste.

La nuova stagione di Ciao Maschio torna nella seconda serata di Rai1 a partire da sabato 12 febbraio 2022, con al timone Nunzia De Girolamo. Dopo la fortunata edizione dello scorso anno, la conduttrice è più carica che mai e non vede l'ora di indagare sulla figura dell'uomo 'moderno'. Intervistata da Fanpage.it, Nunzia ha confermato che il ...

