Canada, il blocco No Vax sull'Ambassador Bridge continua ma sono pochi i manifestanti rimasti (Di sabato 12 febbraio 2022) Nonostante l'ingiunzione del giudice che ha ordinato ai manifestanti No Vax canadesi di sgomberare l'Ambassador Bridge, ponte tra il Canada e gli Stati Uniti fondamentale per il passaggio delle merci, ... Leggi su globalist (Di sabato 12 febbraio 2022) Nonostante l'ingiunzione del giudice che ha ordinato aiNo Vax canadesi di sgomberare l', ponte tra ile gli Stati Uniti fondamentale per il passaggio delle merci, ...

Advertising

globalistIT : Sembra che in Canada almeno per il momento l'emergenza stia rientrando, ma il ponte Ambassador Bridge è ancora pres… - periodicodaily : Proteste Canada: giudice ordina di porre fine al blocco - Periodico Daily #canada @Billa42_ - PolicyMaker_mag : Sull’Ambassador Bridge tra USA e Canada circolano ogni giorno circa 350 milioni di merci: il blocco del traffico de… - Billa42_ : Proteste Canada: giudice ordina ai manifestanti di porre fine al blocco - Teodoricoflavio : @Anna22670720 @rainiero43 Non siamo il Canada né la Francia... Basta con ste minchiate! Siamo in Italia non ci sarà… -