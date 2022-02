Bologna | Mihajlovic | «Con la Lazio con coraggio e intensità»

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’allenatore delha parlato prima della partita con laha commentato il match tra, nel pre partita di DAZN. Ecco le sue parole: GARA – «Nel calcio non vince la squadra più forte, ma chi crede di più. All’andata siamo stati noi, oggi abbiamo recuperato giocatori e condizione fisica. Mi aspetto una partita di, giocata alla pari. Abbiamo preparato bene la partita e ogni volta che lo abbiamo fatto, abbiamo fatto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Risponderà ilallenato da Sinisacon un 3 - 5 - 2 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Vignato; ...Allenatore Sarri(3 - 5 - 2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Soriano, Dijks; Arnautovic, Orsolini. AllenatoreAlle 15 prende il via la 25esima giornata di serie A che verrà aperta dalla sfida dal sapore di amarcord per Mihajlovic Lazio-Bologna. Ecco le formazioni messe in campo dai due allenatori: ...Biancocelesti sesti (insieme alla Roma) a 39 punti. Mihajlovic tredicesimo a quota 28 e a secco di vittorie da 4 turni. Fischio d'inizio alle 15. All'Olimpico arbitra Marco Piccinini di Forlì.