Barbara D’Urso, smacco ad Alfonso Signorini: la decisione spiazza (Di sabato 12 febbraio 2022) Alfonso Signorini potrebbe essere sostituito da Barbara D’Urso? La decisione di Mediaset spiazza. Ecco come stanno realmente le cose. Barbara D’Urso è stata per anni al timone del Grande Fratello Vip. La sua conduzione è storica e, da molti, amata. Ora, pare, che la conduttrice potrebbe ritornare nel famosissimo reality targato Canale 5. Fonte Screen TvQuesta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini sta segnando ascolti impressionanti. L’inizio del reality è stato caratterizzato da una partenza lenta ma, poi, il “triangolo amoroso” tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ha attirato tanti spettatori. Per questo motivo, il programma ha subito ancora una volta il prolungamento. ... Leggi su chenews (Di sabato 12 febbraio 2022)potrebbe essere sostituito da? Ladi Mediaset. Ecco come stanno realmente le cose.è stata per anni al timone del Grande Fratello Vip. La sua conduzione è storica e, da molti, amata. Ora, pare, che la conduttrice potrebbe ritornare nel famosissimo reality targato Canale 5. Fonte Screen TvQuesta edizione del Grande Fratello Vip condotto dasta segnando ascolti impressionanti. L’inizio del reality è stato caratterizzato da una partenza lenta ma, poi, il “triangolo amoroso” tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ha attirato tanti spettatori. Per questo motivo, il programma ha subito ancora una volta il prolungamento. ...

Advertising

carmelitadurso : Capitolo II ?????????? “Madreh… Che paura, sembrate Barbara d’Urso… Che orrore!!” ???????? #lapupaeilsecchioneshow… - MediasetPlay : Ma Barbara, tu sei una presentatrice più che esemplarA! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da marte… - QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - GiuliaPier2 : RT @Linferno4: #prelemi nonostante stia arrivando San Valentino come da una moglie di non capire che ci sia un rapporto extra lavorativo. N… - frareal_b : #solex Giacomo Urtis nel salotto di Barbara D'Urso.'Delia al compleanno di Alex ha regalato un rapporto a tre, un'a… -