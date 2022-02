Ascolti TV: i debutti della stagione 2021/2022 confrontati con quelli dell’anno precedente (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato 3 Con la stagione tv 2021/2022 ormai nel vivo, DavideMaggio.it monitora gli Ascolti di tutti i debutti, confrontandoli con quelli della precedente annata. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’anno scorso. debutti 11 febbraio 2022 Il Cantante Mascherato ? venerdì 11 febbraio 2022: 3.502.000 – 20% venerdì 29 gennaio 2021: 3.615.000 – 16.2% Il contesto Milly Carlucci torna su Rai 1 con lo show “mascherato”, giunto alla terza edizione. Novità in giuria: Arisa al posto di Costantino della Gherardesca, al fianco di Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Un anno fa esordì opposto al Grande Fratello Vip, seguito su Canale 5 da ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato 3 Con latvormai nel vivo, DavideMaggio.it monitora glidi tutti i, confrontandoli conannata. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’anno scorso.11 febbraioIl Cantante Mascherato ? venerdì 11 febbraio: 3.502.000 – 20% venerdì 29 gennaio: 3.615.000 – 16.2% Il contesto Milly Carlucci torna su Rai 1 con lo show “mascherato”, giunto alla terza edizione. Novità in giuria: Arisa al posto di CostantinoGherardesca, al fianco di Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Un anno fa esordì opposto al Grande Fratello Vip, seguito su Canale 5 da ...

Advertising

fabiofabbretti : #AscoltiTv: l'esordio de #IlCantanteMascherato sale di 4 punti rispetto alla prima del 2021, durando appena 27 min… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: tutti i debutti confrontati con quelli della scorsa stagione. #Màkari2 parte opposto al GF Vip, un anno… - esaraipersempre : RT @segnodiluna: a me fa ancora più strano che le canzoni italiane nella classifica dei debutti globali siano perlopiù ascolti italiani noi… - enn_0000 : RT @segnodiluna: a me fa ancora più strano che le canzoni italiane nella classifica dei debutti globali siano perlopiù ascolti italiani noi… - sara13100613 : RT @segnodiluna: a me fa ancora più strano che le canzoni italiane nella classifica dei debutti globali siano perlopiù ascolti italiani noi… -