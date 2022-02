Alex Belli, la ex moglie Katarina Raniakova svela un messaggio che incastra l’attore (Di sabato 12 febbraio 2022) Alex Belli può essere sicuramente considerato uno dei protagonisti assoluti del gossip degli ultimi mesi. L’attore infatti in seguito all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non ha mai smesso di far parlare di se e proprio nelle ultime ore è finito ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica per le parole pronunciate dall’ex moglie Katarina Raniaková. La donna infatti dopo aver rivelato i motivi per i quali il loro matrimonio è finito avrebbe deciso di continuare mostrando le prove di ciò che aveva precedentemente dichiarato. Katarina Raniaková rivela perché è finito il matrimonio con Alex Belli Katarina Raniakova e Alex Belli si sono sposati nel 2013 mentre invece la separazione ... Leggi su baritalianews (Di sabato 12 febbraio 2022)può essere sicuramente considerato uno dei protagonisti assoluti del gossip degli ultimi mesi. L’attore infatti in seguito all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non ha mai smesso di far parlare di se e proprio nelle ultime ore è finito ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica per le parole pronunciate dall’exRaniaková. La donna infatti dopo aver rivelato i motivi per i quali il loro matrimonio è finito avrebbe deciso di continuare mostrando le prove di ciò che aveva precedentemente dichiarato.Raniaková rivela perché è finito il matrimonio consi sono sposati nel 2013 mentre invece la separazione ...

