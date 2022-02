Vieri | «Atalanta in difficoltà | ma con la Juve sarà battaglia»

(Di sabato 12 febbraio 2022)è intervenuto durante l’appuntamento del venerdì sulla Bobo Tv. Le dichiarazioni dell’ex attaccante in vista diè intervenuto durante l’appuntamento del venerdì sera sulla Bobo Tv. Le dichiarazioni sue Vlahovic. EFFETTO VLAHOVIC – «Momento più euforico di tutto l’anno. Ieri Vlahovic ha creato e fatto lui da solo il gol all’89’. Un’altra vittoria, euforia e duemila. Lamigliorerà, va a creare tante palle gol. Questo ragazzo è tanto forte a livello fisico e tecnico. E’ una belva. Può solo migliorare con la. La squadra farà un salto di qualità incredibile. Giocando così la squadra viene su per forza di 20-30 metri, poi ci sono Dybala, Morata e Cuadrado… Dybala farà meglio perché avrà più spazi dove ...

Sorpasso momentaneo all'Atalanta al quarto posto, da provare a cementare domenica prossima nello ... Somiglia un po' a Vieri, anche se i paragoni lasciano sempre a desiderare. Ma deve migliorare ancora ...