Uomini e Donne, registrazione 10 febbraio: nuova rissa, Diego e Armando vengono alle mani (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo essere venuto alle mani con Biagio Di Maro, nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, Armando Incarnato ha fatto la stessa cosa con Diego Tavani. Nel trono over, insomma, si è creata una situazione decisamente turbolenta. Diverso lo scenario del trono classico, dove Luca Salatino ha fatto una sola esterna e ha riaccolto Federica Aversano, la corteggiatrice campana che era andata via ed è tornata per lui. Uomini e Donne, Armando arriva alle mani con Biagio: pubblico in rivolta Il cavaliere napoletano è stato protagonista dell'ennesima rissa avvenuta nello studio del programma ...

