Tv, in arrivo su Prime “Lol – Chi ride è fuori 2”: ecco data d’uscita e trailer (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Siamo tornati e niente sarà più come prima”, annuncia Fedez dalla control room di LOL – Chi ride è fuori 2 che debutta il 24 febbraio su Prime Video. Al suo fianco ci sarà Frank Matano, già concorrente della prima edizione. L’arma segreta: come già svelato, sarà Lillo – nei panni panni di Posaman e i conduttori potranno giocarselo nell’arena del comedy show Amazon Original per alcuni attacchi mirati. Prime Video ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Lol: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original italiano che, dopo il successo della prima, vedrà sfidarsi a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Siamo tornati e niente sarà più come prima”, annuncia Fedez dalla control room di LOL – Chi2 che debutta il 24 febbraio suVideo. Al suo fianco ci sarà Frank Matano, già concorrente della prima edizione. L’arma segreta: come già svelato, sarà Lillo – nei panni panni di Posaman e i conduttori potranno giocarselo nell’arena del comedy show Amazon Original per alcuni attacchi mirati.Video ha svelato ilufficiale della seconda stagione di Lol: Chi, il comedy show Amazon Original italiano che, dopo il successo della prima, vedrà sfidarsi a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi ...

