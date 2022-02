Tunisia: un CSM provvisorio per la gestione delle questioni urgenti. Facciamo chiarezza con l’Avvocato Hazem Ksouri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Spesso l’Occidente applica modelli e riferimenti che non trovano riferimento nelle società del mondo arabo e nord-africa. Alcuni opinionisti ed osservatori basano le proprie considerazioni personali o si lasciano coinvolgere da chi grida “al lupo, al lupo”. Ciò spesso accade per scelte politiche, altre volte per una superficiale conoscenza dei Paesi in questione. In questi giorni, continua a far discutere la decisione del Presidente della Repubblica Tunisina, Kais Saïed, di sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Ieri, la ministra tunisina della Giustizia, Leila Jaffel, a termine di un incontro con il presidente che ha affrontato i problemi del settore giudiziario di Tunisi, ha rivelato che in attesa dell’insediamento di un CSM, disciplinato in base a una nuova normativa, sarà costituito un Consiglio provvisorio per la gestione ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 11 febbraio 2022) Spesso l’Occidente applica modelli e riferimenti che non trovano riferimento nelle società del mondo arabo e nord-africa. Alcuni opinionisti ed osservatori basano le proprie considerazioni personali o si lasciano coinvolgere da chi grida “al lupo, al lupo”. Ciò spesso accade per scelte politiche, altre volte per una superficiale conoscenza dei Paesi in questione. In questi giorni, continua a far discutere la decisione del Presidente della Repubblica Tunisina, Kais Saïed, di sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Ieri, la ministra tunisina della Giustizia, Leila Jaffel, a termine di un incontro con il presidente che ha affrontato i problemi del settore giudiziario di Tunisi, ha rivelato che in attesa dell’insediamento di un CSM, disciplinato in base a una nuova normativa, sarà costituito un Consiglioper la...

