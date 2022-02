Stadi al 100%: spunta la data del possibile decreto! Novità su Napoli-Barcellona (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nelle prossime settimane la Serie A tornerà alla capienza massima del 75%. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, rivelando che già dal weekend del 27 febbraio, quando è in programma la 27esima giornata di campionato con Lazio-Napoli, la capienza negli Stadi crescerà di un 25%. Conferme, inoltre, anche sulla volontà di anticipare i tempi e garantire la medesima capienza anche per il match di Europa League contro il Barcellona. (From L) Napoli’s Belgian forward Dries Mertens, Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne and Napoli’s Spanish midfielder Fabian Ruiz acknowledge fans at the end of the UEFA Europa League Group C Football match between Napoli and Legia Warsaw on October 21, 2021 at the Diego-Maradona ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nelle prossime settimane la Serie A tornerà alla capienza massima del 75%. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, rivelando che già dal weekend del 27 febbraio, quando è in programma la 27esima giornata di campionato con Lazio-, la capienza neglicrescerà di un 25%. Conferme, inoltre, anche sulla volontà di anticipare i tempi e garantire la medesima capienza anche per il match di Europa League contro il. (From L)’s Belgian forward Dries Mertens,’s Italian forward Lorenzo Insigne and’s Spanish midfielder Fabian Ruiz acknowledge fans at the end of the UEFA Europa League Group C Football match betweenand Legia Warsaw on October 21, 2021 at the Diego-Maradona ...

