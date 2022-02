Short track, Pechino 2022: Pietro Sighel impressiona e vola ai quarti di finale nei 500 metri! Eliminato Cassinelli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Buona la prima nei 500 metri per Pietro Sighel ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il giovane pattinatore azzurro, reduce da due squalifiche nei turni preliminari sui 1000 e sui 1500, ha archiviato brillantemente la pratica delle batterie odierne staccando così il pass per i quarti di finale sulla distanza in cui è vice-campione europeo e bronzo mondiale in carica. Il talento trentino dello Short track classe 1999 ha sfruttato al meglio il traino del quotato cinese Dajing Wu (secondo nell’ultima Coppa del Mondo di specialità), terminando nella piazza d’onore l’ultima delle otto heat in programma con un notevole 40?350 che gli vale addirittura il terzo miglior tempo assoluto delle batterie odierne. Si tratta di un riscontro fondamentale per ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Buona la prima nei 500 metri perai Giochi Olimpici Invernali di. Il giovane pattinatore azzurro, reduce da due squalifiche nei turni preliminari sui 1000 e sui 1500, ha archiviato brillantemente la pratica delle batterie odierne staccando così il pass per idisulla distanza in cui è vice-campione europeo e bronzo mondiale in carica. Il talento trentino delloclasse 1999 ha sfruttato al meglio il traino del quotato cinese Dajing Wu (secondo nell’ultima Coppa del Mondo di specialità), terminando nella piazza d’onore l’ultima delle otto heat in programma con un notevole 40?350 che gli vale addirittura il terzo miglior tempo assoluto delle batterie odierne. Si tratta di un riscontro fondamentale per ...

