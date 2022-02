Serie B, calciatore accusato di stupro: i fatti risalgono al 2020. Ecco di chi si tratta (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'accusa è grave, gravissima: presunta violenza sessuale. Due feste sarebbero degenerate, tant'è che due ragazze hanno denunciato di aver subito uno stupro. Al centro giovani calciatori, e tra... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'accusa è grave, gravissima: presunta violenza sessuale. Due feste sarebbero degenerate, tant'è che due ragazze hanno denunciato di aver subito uno. Al centro giovani calciatori, e tra...

Pall_Gonfiato : Serie B, calciatore accusato di stupro: i fatti risalgono al 2020. Ecco di chi si tratta - PCossu : RT @ziobaffone: I media nostrani che oggi accusano Lavrov di aver maltrattato la sua collega inglese (che è come dire che un calciatore di… - ziobaffone : I media nostrani che oggi accusano Lavrov di aver maltrattato la sua collega inglese (che è come dire che un calcia… - Zcfnews : Il Trastevere comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Chinappi, cl… - infoitinterno : Due stupri di gruppo in sette mesi, nei guai calciatore di serie B. «Sono innocente» -