Scontri etnici nel sud del Ciad | morte 12 persone

Ultime Notizie dalla rete : Scontri etnici

Agenzia ANSA

Dodici persone sono state uccise intra pastori e contadini nel sud del Ciad, dove sono frequenti le dispute di natura etnica per l'uso della terra: lo hanno detto le autorità. "Un pastore che stava muovendo il suo bestiame è ...... dal momento che arginava efficacemente ogni discussione sulla schiavitù africana e sulle sue implicazioni " sfruttamento di classe, disuguaglianza di genere,e conflitti regionali" (p.Dodici persone sono state uccise in scontri tra pastori e contadini nel sud del Ciad, dove sono frequenti le dispute di natura etnica per l'uso della terra: lo hanno detto le autorità. (ANSA) ...Centrale per Vivante era mettere in guardia dalle degenerazioni dello scontro etnico: La discussione […] si ingolferebbe in una via senz’uscita. Come contestare, ad esempio, il diritto degli slavi ...