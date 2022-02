San Valentino ti deprime? Ecco come affrontarlo! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Scopri come vivere bene San Valentino e superare al meglio questa giornata anche se ai tuoi occhi è la più deprimente dell’anno. San Valentino si avvicina e come ogni anno, tante persone vivono l’arrivo di questo momento con grande ansia. Tra chi è single da troppo, chi si è lasciato da poco e chi non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Scoprivivere bene Sane superare al meglio questa giornata anche se ai tuoi occhi è la piùnte dell’anno. Sansi avvicina eogni anno, tante persone vivono l’arrivo di questo momento con grande ansia. Tra chi è single da troppo, chi si è lasciato da poco e chi non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

trash_italiano : Che voglia di Parigi per San Valentino. Da soli ovviamente. - acmilan : ???? LOVE IS IN THE…MUSEUM! ???? Scopri la sorpresa che @socios ha in serbo per i tifosi che saranno allo stadio con… - Agenzia_Ansa : Natura in tilt per le temperature anomale di un inverno mite e senza pioggia ma da San Valentino cambia tutto. È in… - shineelite2 : RT @CucchiRiccardo: Mai come oggi è auspicabile a San Valentino una cena romantica a lume di candela. #carobollette - otbvmars : @erstangel lunedì è san valentino e io voglio uccidermi e basta -