Risolviamo i problemi con mail Teletu che non funziona in autonomia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vengono ancora segnalati problemi con la mail Teletu oggi 11 febbraio, visto che a parte degli utenti non funziona. Chi pensa che si tratti di un servizio di nicchia sbaglia, in quanto da giovedì mattina in diverse community di settore il disservizio è tema decisamente caldo. Più di quanto ci si poteva aspettare al momento del nostro primo articolo sulla vicenda. Secondo alcuni feedback, sembrava indispensabile aprire un ticket telefonico con l’assistenza, per poi essere richiamati e guidati con il ripristino della propria password. Stamane, però, vogliamo andare oltre. Proviamo a gestire i problemi con mail Teletu che non funziona in autonomia Sostanzialmente, abbiamo verificato un paio di segnalazioni che ci sono giunge nel ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vengono ancora segnalaticon laoggi 11 febbraio, visto che a parte degli utenti non. Chi pensa che si tratti di un servizio di nicchia sbaglia, in quanto da giovedì mattina in diverse community di settore il disservizio è tema decisamente caldo. Più di quanto ci si poteva aspettare al momento del nostro primo articolo sulla vicenda. Secondo alcuni feedback, sembrava indispensabile aprire un ticket telefonico con l’assistenza, per poi essere richiamati e guidati con il ripristino della propria password. Stamane, però, vogliamo andare oltre. Proviamo a gestire iconche noninSostanzialmente, abbiamo verificato un paio di segnalazioni che ci sono giunge nel ...

