Riforma Csm: i partiti chiedono più tempo, ma oggi arriva in Cdm. La bozza: niente toga per tre anni dopo gli incarichi di governo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella riunione tecnica del preconsiglio dei ministri, i partiti hanno chiesto più tempo per esaminare il testo della Riforma del Csm. Ma nonostante i dubbi e le resistenze, da Palazzo Chigi fanno sapere che il provvedimento “sarà oggi in Consiglio dei ministri al 100 per cento”. Cdm che al momento è slittato dalle 10 alle 11. Secondo le ricostruzioni, in particolare è stata Forza Italia a sollevare dubbi sulla Riforma dell’organo di autocontrollo della magistratura. Mentre ieri sia M5s che Lega avevano chiesto che restasse l’impianto della legge Bonafede sulle porte girevoli: ovvero il no al reintegro da pm o giudice di un magistrato che entra in politica. Nella bozza diffusa in queste ore, lo stop per chi ha avuto incarichi di governo viene ridotto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella riunione tecnica del preconsiglio dei ministri, ihanno chiesto piùper esaminare il testo delladel Csm. Ma nonostante i dubbi e le resistenze, da Palazzo Chigi fanno sapere che il provvedimento “saràin Consiglio dei ministri al 100 per cento”. Cdm che al momento è slittato dalle 10 alle 11. Secondo le ricostruzioni, in particolare è stata Forza Italia a sollevare dubbi sulladell’organo di autocontrollo della magistratura. Mentre ieri sia M5s che Lega avevano chiesto che restasse l’impianto della legge Bonafede sulle porte girevoli: ovvero il no al reintegro da pm o giudice di un magistrato che entra in politica. Nelladiffusa in queste ore, lo stop per chi ha avutodiviene ridotto a ...

