Proxima D, il pianeta più vicino alla Terra è la nuova scoperta dell'astrofisica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Attorno alla stella Proxima Centauri orbita un nuovo pianeta, Proxima d, è questa la sensazionale scoperta degli ultimi giorni. Attorno a questa stella orbitano già altri due pianeti: Proxima b, che ha una massa minima paragonabile a quella della Terra e che orbita intorno alla stella ogni 11 giorni all'interno della zona abitabile, e il candidato Proxima c, che orbita ben più lontano ad una distanza di 1,5 unità astronomiche, impiegando circa 5 anni per compiere un'orbita. Proxima c è stato individuato nel 2020 da un team guidato da ricercatori INAF. "Il pianeta che abbiamo appena scoperto, chiamato Proxima d, orbita intorno alla stella Proxima ...

