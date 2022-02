Presa a pugni per un cellulare: paura in centro a Firenze. È allarme: quattro rapine violente in sei giorni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli episodi sono avvenuti per lo più di notte nei vicoli del capoluogo in un'escalation che ha portato due donne in ospedale Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli episodi sono avvenuti per lo più di notte nei vicoli del capoluogo in un'escalation che ha portato due donne in ospedale

Advertising

raggingkey : Firenze, [ancora una] donna presa a pugni [multietnici, afroislamici] e rapinata in strada: ha fratture al volto… - infoitinterno : Centro storico: aggredita e presa a pugni in faccia per rubarle il cellulare - infoitinterno : Firenze, donna presa a pugni e rapinata in strada: ha fratture al volto - infoitinterno : Firenze, ancora una rapina violenta in centro: donna presa a pugni per un cellulare - Pietro_Firenze : Anche in questo caso parlano di un extra-comunitario ( e ora datemi del razzista???) Credo invece che servirebbero… -