Perché non si può applicare il metodo scientifico alla biodinamica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una delle più frequenti accuse rivolte dai sostenitori della biodinamica alla grande maggioranza dei ricercatori, che si oppone al finanziamento pubblico di ricerche scientifiche sulla stregoneria inventata da Steiner, è che in realtà bisognerebbe investigare con metodo scientifico la pratica, lasciando da parte le follie del suo fondatore, a causa delle numerose voci che proverrebbero dal mondo agricolo, esprimendo soddisfazione per quanto ottenuto. È antiscientifico, si dice, rifiutarsi di mettere alla prova le credenze dei biodinamici, Perché significa chiudere gli occhi di fronte a possibili successi; in aggiunta, esistono nel mondo studiosi che, armati di cospicui finanziamenti pubblici, anche da decenni conducono studi comparativi fra metodo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una delle più frequenti accuse rivolte dai sostenitori dellagrande maggioranza dei ricercatori, che si oppone al finanziamento pubblico di ricerche scientifiche sulla stregoneria inventata da Steiner, è che in realtà bisognerebbe investigare conla pratica, lasciando da parte le follie del suo fondatore, a causa delle numerose voci che proverrebbero dal mondo agricolo, esprimendo soddisfazione per quanto ottenuto. È anti, si dice, rifiutarsi di mettereprova le credenze dei biodinamici,significa chiudere gli occhi di fronte a possibili successi; in aggiunta, esistono nel mondo studiosi che, armati di cospicui finanziamenti pubblici, anche da decenni conducono studi comparativi fra...

