Papa: "Lo smarrimento per la pandemia si supera con la fattiva solidarietà" (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - La pandemia, che ha portato dolore, ma anche paura, dubbio e smarrimento, si può superare se "si agirà con fattiva solidarietà", non trascurando le popolazioni più indigenti, ma condividendo "con tutti sia i ritrovati della scienza sia i medicinali necessari". Lo scrive Papa Francesco nella Lettera inviata per il Giubileo 2025, a monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Negli ultimi due anni, osserva il Pontefice, "non c'è stato un Paese che non sia stato sconvolto dall'improvvisa epidemia che, oltre ad aver fatto toccare con mano il dramma della morte in solitudine, l'incertezza e la provvisorieta' dell'esistenza, ha modificato il nostro modo di vivere". "Come cristiani abbiamo patito insieme con tutti i ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - La, che ha portato dolore, ma anche paura, dubbio e, si puòre se "si agirà con", non trascurando le popolazioni più indigenti, ma condividendo "con tutti sia i ritrovati della scienza sia i medicinali necessari". Lo scriveFrancesco nella Lettera inviata per il Giubileo 2025, a monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Negli ultimi due anni, osserva il Pontefice, "non c'è stato un Paese che non sia stato sconvolto dall'improvvisa epidemia che, oltre ad aver fatto toccare con mano il dramma della morte in solitudine, l'incertezza e la provvisorieta' dell'esistenza, ha modificato il nostro modo di vivere". "Come cristiani abbiamo patito insieme con tutti i ...

