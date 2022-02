Oroscopo di Branko 12 febbraio | sabato date priorità alla salute e agli amori

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ariete – Oggi avete bisogno di privacy, di un po’ di intimità. Bene la forma psicologica, ma il vostro corpo sta chiedendo aiuto: ha bisogno di un po’ di sano e meritato riposo! Toro – Oggi siete ripiegati su voi stessi, forse state spendendo troppe energie. La stanchezza si fa sentire, meglio ricaricare le batterie in un ambiente tranquillo! Gemelli – State pensando al futuro, vi sentite liberi e avete tantissime idee. Bene, stanno per arrivare anche ottime notizie dal punto di vista finanziario. La forma fisica è in miglioramento! Cancro – Oggi vi sentite ispirati e il vostro istinto vi sta guidando nella direzione giusta. Cercate di abbandonare le cattive abitudini, soprattutto quelle legatedieta! Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodicliccando QUI Entra ...

Oroscopo Branko 11 febbraio: Sagittario Questo è il momento giusto per avvicinarti a qualcuno influente per un ...