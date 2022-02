Omicidio Luca Sacchi, l’accusa chiede quattro condanne: “Ergastolo per Valerio Del Grosso, 4 anni per Anastasiya Kylemnyk” (Di venerdì 11 febbraio 2022) A poco più di due anni dalla sera in cui Luca Sacchi venne ucciso per quello che sembrava un tentativo di rapina, la procura di Roma ha chiesto quattro condanne. l’accusa ha invocato una pena a 4 anni e mezzo anche per l’ex fidanzata Anastasiya Kylemnyk, accusata del tentativo di acquisto di droga, “circa 15 chilogrammi di hashish”. Per l’Omicidio del personal trainer romano, ucciso con un colpo alla testa in strada la sera del 23 ottobre del 2019, il pm ha sollecitato l’Ergastolo per Valerio Del Grosso, ritenuto l’autore materiale del delitto, 30 anni per Paolo Pirino e per Marcello De Propris, che consegnò l’arma usata per sparare. Chiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) A poco più di duedalla sera in cuivenne ucciso per quello che sembrava un tentativo di rapina, la procura di Roma ha chiestoha invocato una pena a 4e mezzo anche per l’ex fidanzata, accusata del tentativo di acquisto di droga, “circa 15 chilogrammi di hashish”. Per l’del personal trainer romano, ucciso con un colpo alla testa in strada la sera del 23 ottobre del 2019, il pm ha sollecitato l’perDel, ritenuto l’autore materiale del delitto, 30per Paolo Pirino e per Marcello De Propris, che consegnò l’arma usata per sparare. Chiesta ...

