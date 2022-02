Nadal, zio Toni... e Sinner: la scuola delle difficoltà (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quel che rende ammirevole imprese di Rafa Nadal come la rimonta nella finale dell'Australian Open "evidentemente è la sua eccezionalità". Parola dello zio Toni, che ha scritto una lunga lettera al ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quel che rende ammirevole imprese di Rafacome la rimonta nella finale dell'Australian Open "evidentemente è la sua eccezionalità". Parola dello zio, che ha scritto una lunga lettera al ...

Ultime Notizie dalla rete : Nadal zio Nadal, zio Toni... e Sinner: la scuola delle difficoltà E' il figlio di un tempo che sembra lontano, soprattutto a Toni Nadal. Lo zio, che ora segue l'accademia di famiglia e allena l'attuale numero 9 del mondo Felix Auger - Aliassime, spiega la distanza ...

Zio Toni: 'Vi spiego come ha fatto Rafael Nadal a rimontare Medvedev' ...La riflessione di zio Toni 'I giovani di oggi hanno una chiara tendenza ad arrendersi alla frustrazione e a lamentarsi troppo' - ha spiegato zio Toni. 'Nonostante fosse sotto di due set, Rafael Nadal ...

Le pillole di Pat Remondegui: come si allena mentalmente Rafa Nadal? Di recente, a Rafael Nadal è stata posta questa domanda ... Molti sostengono che l’ambiente di Rafa abbia modellato la sua mente incrollabile. Solo sentire zio Toni dire cose come: “Le scuse non hanno ...

